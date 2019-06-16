عازف الجيتار الفرنسى اللبنانى أنور جابر في ساقية الصاوي

تستقبل ساقية الصاوى حفلًا موسيقيًّا لعازف الجيتار الفرنسى واللبنانى الأصل أنور جابر يوم الأحد الموافق 23 من يونيو بقاعة الحكمة الساعة السابعة

والنصف مساءً.

يذكر أن أنور جابر فرنسى من أصل لبنانى يعزف آلة الجيتار شرقى وغربى منذ

عمر 13 سنة، تخرج فى جامعات فرنسة للهندسة ودرس الموسيقى فى معهد الموسيقى فى مدينة تولوز فى فرنسا - عمل عدة حفلات موسيقية منوعة غربى وشرقى فى أفريقيا وفرنسا ومصر.

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