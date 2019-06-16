عازف الجيتار الفرنسى اللبنانى أنور جابر في ساقية الصاوي

تستقبل ساقية الصاوى حفلًا موسيقيًّا لعازف الجيتار الفرنسى واللبنانى الأصل أنور جابر يوم الأحد الموافق 23 من يونيو بقاعة الحكمة الساعة السابعةوالنصف مساءً.
يذكر أن أنور جابر فرنسى من أصل لبنانى يعزف آلة الجيتار شرقى وغربى منذ
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