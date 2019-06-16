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أجمل أصوات مصر فى حفل بساقية الصاوى

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يستقبل مسرح ساقية الصاوى حفلًا غنائيًّا لفريق "صوت مصر" بقيادة "زينب إبراهيم"  يوم الخميس الموافق 20 من يونيو مساءً على

مسرح الحكمة، ويتكون أعضاء الفريق من مختلف المراحل العمرية وموهبتهم الأساسية هى الغناء.

 

يذكر أن زينب إبراهيم كانت هوايتها منذ الصغر هى الموسيقى والعزف على آلة "الأكورديون"، شاركت فى العديد من المسابقات المدرسية الخاصة بوزارة التعليم وغيرها على مستوى الجمهورية.

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