نشرت النجمة الكوميدية شيماء سيف، فيديو لها تعبر فيه عن سعادتها بانتهاء عرض مسرحيتها بعنوان "ون او ون".
وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت قائلة: "خلصت المسرحية وراجعة بلدى الحمدلله شكرًا من قلبى للشعب الكويتى الجميل العاشق للفن على حبهم الكبير وحسن استقبالهمأحلى جمهور بجد نورتونا كنا بنتعب وعشان عرضنا بدل العرض ٣ فى اليوم لمدة كبيرة ولكن بمجرد مانشوف سعادتكم كان التعب كله بيهون وشكرًا لكل الفنانين زمايلى فى العرض بجد أطيب ناس وياأهل الكويت الكرام أشوفكم على
وظهرت الفنانة شيماء سيف من خلال الفيديو مع أبطال المسرحية، وذلك بعد انتهاء آخر عرض، و توجهت بالشكر لأهالي الكويت بعد ان حققت المسرحية نجاحاً باهراً.
يذكر أن "مسرحية ون او ون" عرضت في دولة الكويت في عيد الفطر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شيماء سيف: شكرًا من قلبى للشعب الكويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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