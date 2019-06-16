بالفيديو.. شيماء سيف: شكرًا من قلبى للشعب الكويتي

نشرت النجمة الكوميدية شيماء سيف، فيديو لها تعبر فيه عن سعادتها بانتهاء عرض مسرحيتها بعنوان "ون او ون".

وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت قائلة: "خلصت المسرحية وراجعة بلدى الحمدلله شكرًا من قلبى للشعب الكويتى الجميل العاشق للفن على حبهم الكبير وحسن استقبالهم

أحلى جمهور بجد نورتونا كنا بنتعب وعشان عرضنا بدل العرض ٣ فى اليوم لمدة كبيرة ولكن بمجرد مانشوف سعادتكم كان التعب كله بيهون وشكرًا لكل الفنانين زمايلى فى العرض بجد أطيب ناس وياأهل الكويت الكرام أشوفكم علىخير قريبًا فى عمل جديد ومفاجأة".

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وظهرت الفنانة شيماء سيف من خلال الفيديو مع أبطال المسرحية، وذلك بعد انتهاء آخر عرض، و توجهت بالشكر لأهالي الكويت بعد ان حققت المسرحية نجاحاً باهراً.

يذكر أن "مسرحية ون او ون" عرضت في دولة الكويت في عيد الفطر الماضي.