عاصي الحلاني يروج لحفله في السعودية

طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أفيش حفله مع المطرب وليد الشامي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق عليه كاتباً: "‏حفلات السعودية في القطيف.. وان شاء الله بتكون ليلة من العمر.. ‏في أرض المحبة والخير". ليلة من العمر.. ‏في أرض المحبة والخير". و من المقرر ان يتم احياء الحفل يوم الخميس 20 يونيو 2019 فى مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية. Advertisements يذكر أن فارس الغناء العربي عاصي الحلاني طرح سابقاٌ كليبه بعنوان "شو بخاف عليكي"، حيث كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة، و هو من كلمات حسن عباس، و ألحان باسم يحيى، و إخراج عادل سرحان، وتم تصوير مشاهده في دولة المكسيك.

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