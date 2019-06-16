شاهد.. علي ربيع بلوك جديد يثير سخرية جمهوره

نشر الفنان علي ربيع، صورة جديدة له بعد قص شعره، وطلب رأي الجمهور في اللوك الجديد، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر ربيع في الصورة بقصة شعر غريبة أثارت سخرية جمهوره،

و علق عليها قائلًا: " يارب الحلاقة تكون عجبتكو لسه خارج من الحلاق بقالي يومين.. وحشتوني يا أحلي جمهور في العالم بحبكو بس إنتو طلعتو بتحبو شعري أكترمني أول واحد في التاريخ شعره يبقي خشن والنَّاس تحبو.. سبحان الله".

يذكر أن آخر أعمال علي ربيع كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، وشاركه البطولة كل من: صلاح عبدالله ، صابرين، سهر الصايغ، محمد محمود، مايان السيد، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان.