ميرنا وليد - بيروت - تحدّث الممثل اللبناني خالد السيّد عن وفرة الأعمال في شهر رمضان الماضي، وعن متابعته للمسلسلات عبر جميع المحطات التلفزيونية وأشاد بالنتيجة.
وأشار خالد في لقاء مع موقع "الفن" الى السبب الذي يجعله يؤدي دائماً أدوار الشرّ ومدى تأثره بهذه الأدوار في الحياة الطبيعية، وعن ردّة فعل الناس حول الأدوار التي يختارها.
ولفت خالد السيّد الإنتباه الى أنه بعد رمضان يحضرّ للمرحلة المقبلة في موسم الشتاء، وتتضمن مسلسلين من إنتاج إيلي معلوف بعنوان "رصيف الغربا" و "موجة غضب"، يؤدي فيهما دورين مختلفين عن ما قدمه سابقاً بعيداً عن القتل والعنف.
المزيد من التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- خالد السيّد أدوار الشرّ تلاحقه وجديده "رصيف الغربا" و"موجة غضب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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