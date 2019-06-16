خاص بالفيديو- خالد السيّد أدوار الشرّ تلاحقه وجديده "رصيف الغربا" و"موجة غضب"

ميرنا وليد - بيروت - تحدّث الممثل اللبناني ​خالد السيّد​ عن وفرة الأعمال في شهر ​رمضان​ الماضي، وعن متابعته للمسلسلات عبر جميع المحطات التلفزيونية وأشاد بالنتيجة.

وأشار خالد في لقاء مع موقع "الفن" الى السبب الذي يجعله يؤدي دائماً أدوار الشرّ ومدى تأثره بهذه الأدوار في الحياة الطبيعية، وعن ردّة فعل الناس حول الأدوار التي يختارها.

ولفت خالد السيّد الإنتباه الى أنه بعد رمضان يحضرّ للمرحلة المقبلة في موسم الشتاء، وتتضمن مسلسلين من إنتاج ​إيلي معلوف​ بعنوان "​رصيف الغربا​" و "​موجة غضب​"، يؤدي فيهما دورين مختلفين عن ما قدمه سابقاً بعيداً عن القتل والعنف.

Advertisements

المزيد من التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.