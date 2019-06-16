خاص الفن- نسرين أمين: لهذا السبب اخترت الراقصة الشعبية في "شقة فيصل"خاص الفن-محمد محي يكشف عن جديد...

ميرنا وليد - بيروت - قالت الممثلة المصرية ​نسرين أمين​ أنها تلقت ردوداً ايجابية حول شخصية "شربات الراقصة" التي قدمتها في مسلسل "شقة فيصل" خلال شهر رمضان الماضي والذي انتهى عرضه منذ أيام، لافتة أنها وافقت على الدور بعدما وجدته مليء بالتفاصيل ويحتاج منها بذل مجهود كبير فيه.

وأوضحت نسرين لموقع "الفن" أنها ركزت على الشكل وطريقة الملابس وتعاملها مع من حولها بالاتفاق مع المخرجة شيرين عادل من أجل رسم الخطوط العريضة للشخصية، مشيرة إلى أنها ظهرت قوية لاسيما وأن المسلسل يناقش حقا من حقوق المرأة، وهي لو أن المرأة تستطيع الدفاع عن حقوقها وذلك كان السبب في تعاملها بطريقتين مع الناس خلال الأحداث.

الجدير بالذكر أن مسلسل "شقة فيصل" من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، وائل نور، آيتن عامر، نسرين أمين، صلاح عبدالله، أحمد فتحي، مي القاضي، ومصطفى أبوسريع، وأحمد حلاوة.