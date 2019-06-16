ميرنا وليد - بيروت - في حديث خاص لموقع الفن تحدث الشاعر المصري محمد محي الدين عن جديده حيث قال :"كتبت أغنية جديدة للفنانة التونسية غفران فتوحي وهي من ألحان رامي المصري ومحمد وزير وإخراج ياسر العاني والفيديو كليب الخاص بالأغنية يتم تصويره حالياً ومن المتوقع أن يطرح كليب الأغنية في أوئل شهر آب أغسطس المقبل".
وأعلن محي الدين عن تعاون جديد بينه وبين ملحنين عراقيين مهمين وهما زياد يوسف وعلي القيسي حيث من المقرر التحضير لأعمال فنية تجمعني بهما لـ راغب علامة وإليسا وأصالة نصري".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-محمد محي يكشف عن جديد غفران فتوحي وتحضيرات لراغب علامة وإليسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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