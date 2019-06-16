خاص الفن-محمد محي يكشف عن جديد غفران فتوحي وتحضيرات لراغب علامة وإليسا

ميرنا وليد - بيروت - في حديث خاص لموقع الفن تحدث الشاعر المصري ​محمد محي الدين​ عن جديده حيث قال :"كتبت أغنية جديدة للفنانة التونسية ​غفران فتوحي​ وهي من ألحان ​رامي المصري​ و​محمد وزير​ وإخراج ​ياسر العاني​ والفيديو كليب الخاص بالأغنية يتم تصويره حالياً ومن المتوقع أن يطرح كليب الأغنية في أوئل شهر آب أغسطس المقبل".

وأعلن محي الدين عن تعاون جديد بينه وبين ملحنين عراقيين مهمين وهما ​زياد يوسف​ و​علي القيسي​ حيث من المقرر التحضير لأعمال فنية تجمعني بهما لـ ​راغب علامة​ و​إليسا​ و​أصالة نصري​".