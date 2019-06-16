خاص الفن – سوسن ميخائيل توضح حقيقة هجرتها إلى أوروبا

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​سوسن ميخائيل​ لموقع "الفن" أنها وصلت إلى ​النمسا​ قبل يومين في زيارة تقوم فيها بشكل دوري لرؤية شقيقها الذي يقيم هناك.

ونفت أن تكون قد هاجرت كما ردد البعض، مشيرة إلى أنها ستعود إلى دمشق بعد فترة ليست بالطويلة، مستغربة في الوقت نفسه ممن يصطاد بالمياه العكرة.

وتساءلت: عندما كانت القذائف تتهاطل فوق رؤوسنا لم نهاجر، فهل معقول أن نهاجر بعد عودة الأمن والأمان؟

وقالت: يبدو أن الشائعات أصبحت جزءاً من حياتنا ويجب أن نتعاد عليها، واستغرب من الناس التي تشغل وقتها بإطلاق مثل هذه الشائعات هنا وهناك بهدف خلق بلبلة لا طائل منها.