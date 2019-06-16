ميرنا وليد - بيروت - أكد المخرج ريشا سركيس في حديث خاص مع موقع "الفن" أنه يحضر أكثر من عمل جديد، وأولهم كليب الفنانة يارا، الذي يقدم فيه فكرة جديدة أحبتها يارا وستجعل الجمهور يعرفها أكثر ويظهر قربها منهم.
وأشار سركيس الى أن "Lyric Video" التي يقدمها مع الفنان ناصيف زيتونحالياً في الألبوم الجديد، هي أعمال متقنة جداً، وأضاف: "علّينا السقف في هذه الأعمال المصورّة والكل لاحظ هذا الأمر".
وكان ناصيف قد أصدر أغنية "تكة" مرفقة بـ"Lyric Video"، وهي أغنية لبنانية ايقاعية جداً، وأدخل فيها ناصيف بعض الأمور العفوية، وحققت نسبة مشاهدة عالية.
الأغنية هي ضمن ألبوم ناصيف المنتظر إصداره تباعاً، من كلمات ضيا عشا، ألحان عمر الخير، توزيع عمر صباغ، والفيديو إخراج ريشا سركيس.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- ريشا سركيس عن ناصيف زيتون: "علّينا السقف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.