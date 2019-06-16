خاص "الفن"- ريشا سركيس عن ناصيف زيتون: "علّينا السقف"

ميرنا وليد - بيروت - أكد المخرج ​ريشا سركيس​ في حديث خاص مع موقع "الفن" أنه يحضر أكثر من عمل جديد، وأولهم كليب ​الفنانة يارا​، الذي يقدم فيه فكرة جديدة أحبتها يارا وستجعل الجمهور يعرفها أكثر ويظهر قربها منهم.

وأشار سركيس الى أن "Lyric Video" التي يقدمها مع الفنان ​ناصيف زيتون​حالياً في الألبوم الجديد، هي أعمال متقنة جداً، وأضاف: "علّينا السقف في هذه الأعمال المصورّة والكل لاحظ هذا الأمر".

وكان ناصيف قد أصدر أغنية "تكة" مرفقة بـ"Lyric Video"، وهي أغنية لبنانية ايقاعية جداً، وأدخل فيها ناصيف بعض الأمور العفوية، وحققت نسبة مشاهدة عالية.

الأغنية هي ضمن ألبوم ناصيف المنتظر إصداره تباعاً، من كلمات ​ضيا عشا​، ألحان ​عمر الخير​، توزيع ​عمر صباغ​، والفيديو إخراج ريشا سركيس.