- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، برئاسة المستشار كمال مسعود، بتأيد حبس الفنان المصري سعد الصغير، سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320,197 جنيه للضرائب.
وصدر الحكم بعضوية المستشارين عبدالرحيم الخطاري، ومصطفى العفيفي وسكرتارية محمد صبحي.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد جمال قضت في شهر ابريل الماضي بحبس المطرب سعد الصغير، سنة بتهمة التهرب الضريبي.
وأسندت النيابة للفنان سعد الصغير، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عمله في الفترة من 2007 إلى 2015، مع شركات “القاهرة والنَّاس، وmbc، وسيجما للإعلام، والنهار، والسبكي للإنتاج الفني”، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.
وكان الفنان سعد الصغير قد أكد في شهر يناير الماضي قيام عدد من اللصوص بسرقة 3 شقق يملكها بمنطقة شبرا الخيمة، وكان يضع داخلها كل أمواله التي يحصل عليها من الحفلات والأعمال الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تؤيد قرار حبس سعد الصغير سنة وتغريمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.