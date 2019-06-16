بعد اتهامها بنطق ألفاظ بذيئة.. نجمة مسلسل “جن” ترد على منتقديها

متابعة بتجــــــــــرد: ردت الممثلة الأردنية سلمى ملحس على منتقديها بعد أن أثار مسلسل “جن” الأردني الكثير من الضجة والجدل في الأردن والعالم العربي بعد عرضه على شبكة “نتفلكس”.

وأعربت ملحس في أحد منشوراتها على صفحة تحمل اسمها على موقع فيسبوك عن سعادتها بإيصال الأردن للعالمية عبر مسلسل “جن” بعيدا عن انتقادات الفاشلين.

وتابعت ملحس حديثها متوجهة للناس المحترمين على حسب قولها “كلامي موجه للناس المحترمين مو للفاشلين، هل قدمنا في مسلسل جن أمرا بعيد عن واقعنا ام كان تجسيدا لحياة الشباب الأردنيين ، ببساطه نقلنا الصوره كما هي”.