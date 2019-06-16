سيرجيو راموس يدخل القفص الذهبي بحضور أشهر نجوم العالم

متابعة بتجـــــــــرد: تزوج سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، من المذيعة الإسبانية بيلار روبيو في إشبيلية يوم السبت، بحفل زفاف ملكي حضره مئات الضيوف من أشهر نجوم كرة القدم والعالم.

فقد اختار اللاعب الإسباني الشهير البالغ من العمر 33 عامًا أن يدخل القفص الذهبي في مسقط رأسه حيث أقيمت المراسم في كاتدرائية إشبيلية التي تعود للقرن السادس عشر، وتبادل مع عروسه البالغة من العمر 41 عامًا عهود الزواج بحضور أكثر من 400 شخص.

ومن أبرز المدعوين، لاعب ريال مدريد السابق ديفيد بيكهام وزوجته نجمة البوب السابقة فيكتوريا، لوكا مودريتش، غوردي ألبا، رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

فيما كان لافتاً غياب زميل راموس السابق في الفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، والقائد السابق للفريق الملكي إيكر كاسياس كما مدرب الريال الفرنسي زين الدين زيدان.