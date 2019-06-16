برلين - لايف ستايل
كشفت الفنانة اللبنانية إليسا آخر تطورات حالتها الصحية، حيث تخضع لبعض الفحوصات الطبية في ألمانيا، موجهة رسالة عبر تغريدة في تويتر إلى جمهورها تطمئنهم خلالها على حالتها الصحية.
وكانت إليسا سافرت إلى ألمانيا منذ ما يقارب الشهر؛ لاستكمال رحلتها العلاجية بعد إصابتها بالسرطان العام الماضي.
وأكدت إليسا في تغريدتها أنها تشتاق للعودة إلى لبنان قائلة: "لا يمكن أن أنتظر للعودة إلى لبنان أكثر من ذلك! أنا جيدة للغاية وأفتقد منزلي وسأعود لمواصلة العمل على اختيارات ألبومي الجديد.. الكثير من الحب".
اقرا ايضاً:
إليسا تستكمل علاج "يدها" في ألمانيا
وأعلنت إليسا إصابتها بسرطان الثدي في يوليو من العام الماضي، تزامنًا مع عرض كليبها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"، حيث وثقت مراحل علاجها في مشاهد الكليب، ووجهت إليسا رسائل دعم وتوعية لكل المريضات اللاتي يحاربن المرض.
قد يهمك ايضاً:
إليسا تُهنِّئ جمهورها بعيد الفطر المبارك
اليسيا تشارك متابعيها صور للاماكن التي زارتها للاسترخاء
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة اللبنانية إليسا تكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.