نهال عنبر في حفل زفاف ابنة الفنانة ناهد رشدي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حرصت الفنانة المصرية نهال عنبر على حضور حفل زفاف ابنة صديقتها الفنانة ناهد رشدي.

نهال نشرت صور من حفل الزفاف عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في صورة بفستان أسود مطعم بالذهبي، وتلقت عدد من التعليقات التي أشادت بطلتها.

الفنانة المصرية وجهت التهنئة لناهد وكتبت في تعليق: «من فرح دينا بنت ناهد رشدي ألف مبروك يا ناهد»، وحضر الحفل أيضا الفنانة عزة لبيب، ومديحة حمدي، وسلوى عثمان وحنان سليمان.

Advertisements

جمهور الفنانة ناهد رشدي تمنى السعادة لابنتها، وطالب الجمهور نهال بنشر صور أخرى من الزفاف، كما لاحظ ظهور الفنانة المحجبة مديحة حمدي بعد غياب، والتي لم يتغير شكلها كثيرا مع السن.

ناهد رشدي فنانة مصرية لها مشاركات كثيرة في الدراما، رغم أنها ابتعدت لسنوات، ومن أعمالها: «أرابيسك، لن أعيش في جلباب أبي»، وظهرت في رمضان من خلال مسلسل «شقة فيصل».

نهال عنبر حققت نجاحا جماهيريا هذا الموسم من خلال مسلسل «حكايتي»، والذي قامت ببطولته ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، وأحمد بدير.