كريم محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاده مع دنيا سمير غانم والفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده في حفل حضره عدد من أصدقائه الفنانين.

الفنانة المصرية دنيا سمير غانم نشرت صور من عيد الميلاد عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكان من بين الحضور أيضا زوجها المذيع رامي رضوان وشقيقتها إيمي سمير غانم.

عيد الميلاد حضره أيضا كريم فهمي وزوجته، شهد رمزي، محمد محمود عبدالعزيز، الفنان هشام جمال، وعمر الشناوي.

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جمهور الفنانة دنيا سمير غانم عبر عن إعجابه باللوك الذي ظهرت به، كما هنأ الفنان كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده.

كريم محمود عبدالعزيز شهد انتعاشا فنيا هذا الموسم الرمضاني، حيث عرض له مسلسل «شقة فيصل»، مع أيتن عامر وصلاح عبدالله ووائل نور، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

النجاح الأكبر حققه كريم من خلال مسلسل «هوجان»، مع الفنان محمد عادل إمام، حيث قدم كريم شخصية «لطفي الحراق»، ونجح من خلالها.

كريم عبدالعزيز من مواليد 15 يونيو عام 1985، واحتفل هذا العام بعيد ميلاده الـ 34، وهو نجل الساحر محمود عبدالعزيز.