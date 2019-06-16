عبير صبري تدخل في صدام مع معجب بسبب زوجها.. ماذا حدث؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعيش الفنانة المصرية عبير صبري حياة زوجية مستقرة مع زوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع منذ أكثر من عام.

عبير لم تتحمل أن يتحدث أي شخص بسوء عن زوجها حتى وإن كان معجب، ولذلك دخلت في خلاف مع أحدهما من خلال حسابها الشخصي على «أنستجرام».

الواقعة بدأت عندما كتبت الفنانة عبر حسابها الخاص: «إذا منحك الله فرصة جديدة للحياة فلا تكرر أخطاءك القديمة».

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فرد معجب قائلا: « والله إنتى اللى شاطرة، واستغليتى الفرصة كويس، وما عملتيش زى الباقيين اللى اتدلعوا.. واشتغلوا وما أخدوش واحد خليجى مرحرح، زى جوزك المحروس وأكيد دى فرصة ما فيهاش كلام».

فردت عبير منفعلة: « يا أستاذ أنا زوجى مش خليجى مع إنه يشرفنى طبعًا، لكن زوجى فلسطينى ويبدو إنك فاهم الجواز غلط، على إنه مصلحة، يمكن حضرتك ده اللى بتطبقه على نفسك.. وكمان لما تتكلم عن زوجى متقولش المحروس، تحترم نفسك وأنت بتتكلم».

يُذكر أن عبير صبري احتفلت بعيد زواجها الأول من أيمن البياع في إبريل الماضي، وقالت عن قصة حبهما إنها رأته في دبي، فأعجبت به بعد أن عاكسها فتزوجته.