ملامح الحمل تظهر بوضوح على هازال كايا في أحدث ظهور لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات البابراتزي، صور للنجمة التركية هازال كايا، الشهيرة عربيًا باسم فريحة، خلال تجولها في “نيشانتاشي”، بتركيا وتظهر عليها علامات الحمل بشكل كبير.

وكانت هازال، قد أعلنت مؤخرًا عن حملها من زوجها الفنان والمخرج علي التاي، وأنها في الأسبوع الحادي عشر، أي في الشهر الثالث من حملها، وذلك في بيان عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

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النجمة التركية احتفلت بزفافها في شهر فبراير الماضي، في حفل أسطوري حضره عدد كبير من أصدقائها من النجوم الأتراك منهم النجم مراد يلدريم، وزوجته المغربية إيمان الباني، والفنانة نور فتاح أوغلو، وبورك دينيز، والفنانة سهرا شاش.

وجاء الزواج بعد قصة حب جمعت بين النجمين، لمدة خمس سنوات، وتم الاحتفال بخطبتهما في ديسمبر الماضي.

يذكر أن صاحبة شخصية «نهال» في مسلسل «العشق الممنوع» تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً.

من ناحية أخرى، يعُرض لهازال كايا حالياُ الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.