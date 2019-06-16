- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
التقطت عدسات البابراتزي، صور للنجمة التركية هازال كايا، الشهيرة عربيًا باسم فريحة، خلال تجولها في “نيشانتاشي”، بتركيا وتظهر عليها علامات الحمل بشكل كبير.
وكانت هازال، قد أعلنت مؤخرًا عن حملها من زوجها الفنان والمخرج علي التاي، وأنها في الأسبوع الحادي عشر، أي في الشهر الثالث من حملها، وذلك في بيان عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.
النجمة التركية احتفلت بزفافها في شهر فبراير الماضي، في حفل أسطوري حضره عدد كبير من أصدقائها من النجوم الأتراك منهم النجم مراد يلدريم، وزوجته المغربية إيمان الباني، والفنانة نور فتاح أوغلو، وبورك دينيز، والفنانة سهرا شاش.
وجاء الزواج بعد قصة حب جمعت بين النجمين، لمدة خمس سنوات، وتم الاحتفال بخطبتهما في ديسمبر الماضي.
يذكر أن صاحبة شخصية «نهال» في مسلسل «العشق الممنوع» تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً.
من ناحية أخرى، يعُرض لهازال كايا حالياُ الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ملامح الحمل تظهر بوضوح على هازال كايا في أحدث ظهور لها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.