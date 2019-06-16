انفصال داكوتا جونسون عن كريس مارتن

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قضى الثنائى العالمي الشهير الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون والبالغة من العمر 29 عاما، والنجم كريس مارتن عضو فرقة Coldplay’s، عامان، في منتهى السعادة وجمعتهما قصة حب اقتربت إلى التتويج بالزواج، حتى أذاعت بعض التقارير الأجنبية صدمة لعشاقهما، تؤكد انفصالهما بشكل نهائى، خلال الفترة القليلة الماضية.

ووفقا لجريدة مترو البريطانية، فإن الثنائى العالمي قد أعلنا ارتباطهما فى 2017، وانفصلا منذ شهر تقريباً بحسب مصادر مقربة من نجم الفرقة الموسيقية، والتى كانت صدمة لكل أصدقائهما المقربين بعد إعلانهما ذلك.

وكانت الجريدة العالمية قد نشرت بعض اللقطات بعد إعلان الانفصال والتى جمعت بين داكوتا وجوينيث بالترو زوجة كريس مارتن السابقة، فى العديد من المناسبات الخاصة والعامة، والتى كانت آخرها إعلان فى حفل إعلان انضمامها لفيلم Avengers: Endgame.

والجدير بالذكر أنه رغم انفصال كريس مارتن عن زوجته السابقة جوينيث بالترو، إلا أن علاقتهما لم تشهد خلافاً كبيراً فجمعتهما الكثير من المناسبات العائلية الفترة الماضية منذ إعلان ارتباطه بالممثلة التى جسدت دور البطولة فى فيلم Fifty Shades.