بيتكوين تتخطى 9 آلاف دولار بعد عمليات شراء مكثفة

تخطى سعر العملة الرقمية الأشهر بيتكوين، اليوم الأحد، حاجز 9 آلاف دولار في التداولات الفورية بعد عمليات شراء واسعة لتواصل الصعود الذي بدأته منذ أوائل أبريل/نيسان.

وحسب تعاملات بورصة بتستامب أشهر منصات التداول الإلكترونية العملات المشفرة؛ بلغ سعر بيتكوين 9260.01 دولار بزيادة 10 %.

وقادت بيتكوين باقي العملات الرقمية نحو الصعود؛ إذ قفز سعر إيثيريم 3% إلى 273.43 دولار وسط تعاملات إلكترونية كبيرة.

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وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا لرويترز، قبل أيام بعض تدفقات الأموال تتجه إلى بيتكوين، يبدو أن العملات المشفرة تلتهم الذهب حاليا.

وأبدت مؤسسات استثمارية اهتماما بعملة بيتكوين؛ إذ ستبدأ شركة الخدمات المالية الأمريكية Fidelity Investments بالسماح للعملاء بشراء وبيع العملات المشفرة، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبرج" قبل أسابيع.

ورأى خبراء أن إعلان فيسبوك عن مشروع في صناعة التشفير، سوف يكون ذا تأثير واضح على أسعار العملات الرقمية خاصة الكبرى منها .

وبيتكوين عملة رقمية مشفرة ظهرت لأول مرة منذ 10 سنوات على يد مبرمج مجهول الهوية «ساتوشي ناكاماتو» عندما نشر ورقة تحدد مبادئ وأسس العملة الرقمية المستقلة عن أي مؤسسات رسمية.



