مدرب كولومبيا يسخر من تصريحات ميسي ومدربه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سخر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الكولومبي، من تصريحات ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، وليونيل سكالوني المدير الفني لـ"التانجو" بشأن سوء أرضية الملعب.



وكان ميسي ومدربه ليونيل سكالوني انتقدا أرضية الملعب عقب خسارة الأرجنتين أمام كولومبيا، بهدفين دون رد، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2019.

وقال كيروش في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "لا أريد التعليق على ما ذكره الفريق الأرجنتيني حول سوء أرضية الملعب، لأنه يوجد الكثير من الوقت للإعداد لكوبا أمريكا بشكل جيد، السؤال ما هو العمل الآن؟ هل يكون البكاء؟".

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وأضاف: "نحن سعداء بالفوز على الأرجنتين لكنها ليست سوى البداية، أريد تسليط الضوء على عمل الفريق وأنا أقدر التضحية التي بذلها اللاعبين للعب ضد منافس كبير مثل الأرجنتين".

ويعد ذلك الفوز الثالث الذي يحققه المنتخب الكولومبي على الأرجنتين في تاريخ مواجهات المنتخبين ببطولة كوبا أمريكا بعد أن فاز عليه في نسخ 1987 و1999 و2019.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما يقبع المنتخب الأرجنتيني في المركز الأخير.