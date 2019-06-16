بالصورة| علي ربيع يكشف عن "تسريحة" شعره الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان علي ربيع، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة ظهر فيها بـ"تسريحة" شعر جديدة.
وعلق: "وحشتوني يا أحلى جمهور في العالم، يارب الحلاقة الجديدة تكون عجبتكم، لسه خارج من عند الحلاق، بقالي يومين".
وتابع: "بحبكم بس إنتم طلعتوا بتحبوا شعري أكتر مني، أول واحد في التاريخ شعره يبقى خشن والناسه تحبه، سبحان الله".
يُذكر أن علي ربيع شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، وشاركه البطولة صابرين، صلاح عبدالله، سهر الصايغ، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز.
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