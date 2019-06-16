محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعربت الفنانة شيماء سيف عن سعادتها بانتهاء عرض مسرحيتها "ون أو ون" في الكويت والذي حقق نجاحا كبيرا، موجهة الشكر لكل أهالي الكويت، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت شيماء مقطع فيديو لها برفقة أبطال مسرحية بعد انتهاء أخر عروض المسرحية، وكتبت: "خلصت المسرحية وراجعة بلدي الحمد لله شكرا من قلبي للشعب الكويتي الجميل العاشق للفن على حبهم الكبير وحسن استقبالهم أحلى جمهور بجد نورتونا".
وأضافت: "كنا بنتعب وعشان عرضنا بدل العرض ٣ في اليوم لمدة كبيرة ولكن بمجرد ما نشوف سعادتكم كان التعب كله بيهون، وشكرا لكل الفنانين زمايلي في العرض بجد اطيب ناس ويا األ الكويت الكرام أشوفكم على خير قريبا في عمل جديد ومفاجأة".
مسرحية "ون أو ون"، عُرضت على مسرح مركز الكويت للتوحد خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| هكذا احتفلت شيماء سيف بانتهاء أخر عروض مسرحيتها في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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