بالصور| بشرى وليلى علوي في مهرجان طرابلس بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصور لها مع الفنانة ليلي علوي، خلال تواجدهما في لبنان للمشاركة في فعاليات مهرجان طرابلس للأفلام. ونشرت بشرى الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "مع النجمة الجميلة ليلى علوي في مهرجان طرابلس للأفلام بلبنان". وتستمر فعاليات الدورة السادسة من المهرجان حتى 19 من شهر يونيو الجاري، وتشهد تكريم الفنانة ليلى علوي والمخرج يسري نصر الله. يُذكر أن أخر أعمال الفنانة بشرى مشاركتها في مسلسل "عوالم خفية" بجانب الفنان عادل إمام.

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