بالفيديو| محمد رمضان في حمام السباحة مع "علي" و"كنز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو له وهو يستمتع بوقته في حمام السباحة، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهر رمضان خلال الفيديو وهو يلعب مع أبنائه في حمام السباحة على أنغام أغنية "Baby Shark". يُذكر أن محمد رمضان ينتظر طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بابا"، بعد انتهائه من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

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