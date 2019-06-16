بالصور والفيديو| جوهرة تتجول في شوارع "أمستردام" بهولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة" جمهورها بصور وفيديو لها وهي تتجول في شوارع مدينة أمستردام بهولندا، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "جوهرة" خلال الصور بإطلالة كاجوال مميزة، وهي تجول وتستمع بأجواء المدينة، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن جوهرة تحرص على التواصل مع جمهورها بصور لها عن حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي.

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