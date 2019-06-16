بالصور| حلا شيحة توجه رسالة لمحاربات سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة لمحاربات سرطان الثدي بعد زيارتها لهم في مدينة السويس، استجابة لدعوة وجهت لهم من مستشفى "بهية"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت حلا صورًا لها خلال الزيارة، وكتبت: "امبارح كان يوم جميل قضيناه مع أجمل الستات برعاية مؤسسة بهية ومؤسسة بهية متولية رعايتهم وعلاجهم ولمست فيهم القوة والإصرار انهم يخفوا من مرض السرطان الثدي وشفت في عيونهم فرحة وسعادة".
وتابعت: "عزمونا على أكلة سمك في مدينة السويس بجد انبسطت جدًا وبدعيلهم بالشفاء القريب".
وأضافت: "فعلا لازم نفكر بعض اننا نعمل فحص كل ست شهور لتجنب ظهور أي أعراض بدري ونلحق نعالجها بشكر بهية والقائمين عليها ومجهودهم الرائع ومتشكرة على دعوتكم وإن شاء الله تتكرر ثاني".
يُذكر أن مجموعة كبيرة من نجمات الفن والمجتمع، حرصن على زيارة مستشفى "بهية"، من بينهم شيرين رضا، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، حلا وهنا شيحة، داليا صالح زوجة المنتج جمال العدل، والإعلامية جاسمين طه زكي.
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