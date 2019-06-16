شاهد.. نوال الزغبي تكشف عن كواليس "كده باي" من جورجيا

شاركت المطربه اللبنانية نوال الزغبي، جمهورها بصورة جديدة من كواليس تصوير اغنيتها الجديدة "كده باي"، التي تستعد لطرحها علي طريقة الفيديو كليب بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وعلقت نوال علي الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "تويتر"، فقالت: "مرحبا من جورجيا فيديو كليب جديد.. كدة باي"، والاغنية من كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عمرو مصطفي، وتوزيع الهامي دهيمة. يذكر ان نوال الزغبي، أحيت حفل عيد الفطر المبارك في السعودية وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت خلالها باقة من أجمل أغانيها بالإضافة إلي اغنيات البومها الاخير "كدة باي".





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