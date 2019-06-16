جاسيكا وجيفارا.. انطلاقة مسرحية متميزة أمام الفنان أحمد أمين

استطاعا الطفلان جاسيكا وجيفارا بموهبة وحضور كبير جذب الأنظار اليهما في العرض المسرحي "ربي عيالك"، أمام الفنان المتألق أحمد أمين الذي تم سيتم عرضه على قناة dmc يوم الجمعة القادمة. وانتزعت جاسيكا وأخيها جيفارا ضحكات الجمهور علي مدى ساعة كاملة أثناء مشاركتهما مع فرقة أمين وشركاه بالموسم الأول علي مسرح مصر من إخراج المخرج الكبير علاء إسماعيل ومن تأليف الكاتبة سارة هجرس. وشركاه بالموسم الأول علي مسرح مصر من إخراج المخرج الكبير علاء إسماعيل ومن تأليف الكاتبة سارة هجرس. يذكر أن جاسيكا وجيفارا حسام الدين بدءا مشوارهما الفني الصغير من عمر ٣ سنوات حيث شاركوا في العديد من الإعلانات والكليبات التي تم عرضها داخل وخارج مصر كما تألقوا في أدوار متميزه في أعمال سينمائية قصيرة مثل فيلم الحلم والفيلم القصير نعم نستطيع بالإضافة للعديد من البروموهات الافتتاحية للقنوات الفضائية مثل القناة الرياضية hrn وقد تلقت جاسيكا وأخيها التوأم جيفارا العديد من العروض للمشاركه في مسلسلات لموسم رمضان القادم وبطولة فيلم وثائقي برعاية منظمة اليونسكو.

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