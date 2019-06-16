منتصف يوليو.. ماجد المهندس ونجوى كرم يلتقيان بجمهور السعودية

يلتقي المطرب ماجد المهندس، بجمهور السعودية في حفل غنائي كبير، يحييه على خشبة مسرح طلال مداح، بمصاحبة المطربة اللبنانية نجوي كرم، ضمن موسم حفلات صيف أبها، وذلك يوم الجمعةالموافق 17 يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يقدم المهندس، خلال الحفل باقة من أروع أغانيه الرومانسية التي تشعل جمهوره بالحماس، منها
"أنا حنيت، جنة جنة، تحبك روحي، واحشني موت، أحبك، بين إيديا، وغيرها"، كما تقدم نجوي ، أشهر أغانيها المتنوعة التي يحبها الجمهور منها "عاشقة، بدك ترجع، أه من الغرام، ملعون ابو العشق، يخرب بيتك، مغرومة، وغيرها".
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