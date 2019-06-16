في عيد ميلاده الـ 93 .. تعرف على أهم المحطات في حياة سعد عبدالوهاب

يحل اليوم ذكرى ميلاد الـ 93، للنجم سعد عبدالوهاب، فهو من مواليد يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو من عام 1926، وقد بدأ مشواره الفني في عام 1949.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم سعد عبدالوهاب:-

ولد الفنان سعد عبدالوهاب في محافظة الشرقية، لعائلة فنية إذ عمه هو موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

تخرج الفنان سعد عبدالوھاب في كلیة الزراعة التابعة لجامعة القاھرة في عام 1949، ثم عمل لفترة كمذیع في الإذاعة المصریة ثم التحق بمعھد الكونسرفتوار، وبعد تخرجه رشحه المخرج حسین فوزي لیقوم بدور البطولة في فیلم "العیش والملح" حیث وجد فیه الممثل والمطرب المناسب لھذا العمل الرائع، حيث اتسمت شخصیة الفنان سعد عبدالوھاب بالدراما والكومیدیا والطرب الأصیل في نفس الوقت.

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ومن أهم أعماله في عالم السينما و الموسيقي:

"وشك ولا القمر"، "قلب القاسى"، "اليومين دول"، "الدنيا ريشة فى هوا"، "من خطوة لخطوة"، "على فين وخدانى عنيك"، "جنة أحلامي"، "شبابك أنت"، "بنات البندر"، "علمونى الحب"، "أماني العمر"، "بلد المحبوب"، "بلدى وخفة"، "أختى ستيتة"، "سيبوني أغني".

ولم يقدم الفنان البارع سعد عبدالوهاب طوال حياته سوى 200 لحن و7 أفلام سينمائية فقط، إلا أن أعماله كانت مميزة للغاية، حيث كان يتمتع بصوتٍ دافئ ومختلف، إضافة إلى امتلاكه موهبة مميزة فى التلحين تجعلنا نميز ألحانه عن غيرها فور سماعها.

توجه الفنان سعد عبدالوهاب للديار المقدسة لأداء فريضة الحج، وعندما علم عدد من المسئولين هناك بوجوده؛ طلبوا منه التعاون معهم وتقديم عدد من الألحان، فلم

يستطع الرفض، وظل يعمل هناك، ومن السعودية إلى الكويت ثم مملكة البحرين، حيث كانت تربطه علاقة صداقة قوية جدًا بالشيخ عيسى آل خليفة، ثم بعدها إلى الإمارات وهى الرحلة التى كانت فارقة فى حياته، فقد جاء إليها منذ تأسيس الاتحاد، وطلبوا منه لحنًا مميزًا للنشيد الوطنى للدولة، فأخذ يعمل بكل جهد حتى وصل إلى مبتغاه، وعندما قدم عمله إلى المسئولين نال إعجابهم، وتم اعتماده، ومن وقتها وحتى قبل وفاته بسنوات قليلة كان يقدم فى كل عام فى اليوم الوطنى الموافق الثانى من ديسمبر عملا فنيا من كلمات "على الشرفة" رئيس ديوان الشيخ زايد آل نهيان، حيث ظل هناك 20 عاما، كما أنه كان متزوج وله ولدان.

عاد الفنان سعد عبدالوهاب بعد عشرين عاما إلي وطنه مريضا، حيث مكث في مستشفى فلسطين، وفي مساءً يوم الاثنين أصدرت المستشفى بيانا تعلن فيه رحيل النجم سعد عبدالوهاب عن عمر يناهز الـ 78 عاما، ولكن تم تسجيل الوفاة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2004.