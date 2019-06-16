الأب المذنب يُعيد ريكو للسينما من جديد

يستعد الفنان ريكو لبطولة فيلم جديد بعنوان "الأب المذنب"، تأليف وإخراج مصطفى نجيب، ينتمى الفيلم لنوعية أفلام البطولات الجماعية الشبابية.

يشارك فى بطولة الفيلم مجدي عبدالحليم، ومنة الدقن، وعلاء الحجار، وعيد أبو الحمد، وإحسان ترك، وإسلام إسماعيل ومحمود هاشم وجو ومايكل سمير

وسلامة عمران وأحمد توفيق وسيد فوزي، وعبدالقادر، مخرج مساعد أحمد بهجت، إنتاج محمد جمال كاستنج ديراكتور إبراهيم الكنج، تسويق أحمد سمير، والمقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى مليء بالإثارة والتشويق عن قصة حقيقية حول أب يعامل أولاده ببخل وقسوة.يقوم المخرج مصطفى نجيب، حاليًا بمعاينة الديكورات الخاصة بتصوير الفيلم، بعد أن استقرت على تنفيذ المشاهد فى أحد الاستديوهات، وفى إحدى المناطق بمدينة 6 أكتوبر ومصر الجديدة وعدد من شوارع القاهرة، تمهيدًا لبدء تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام المقبلة.