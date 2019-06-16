بالصورة: مايا دياب تثير الجدل بعد ظهورها بفستان شفاف تماماً يكشف مفاتنها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يونيو 2019 04:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل، وذلك بعد مشاركتها لأحدث إطلالاتها خلال إحيائها لإحدى حفلات الزفاف مؤخرًا، حيث اعتبرها الجمهور بأنها تجاوزت الخطوط الحمراء بسبب الفستان الشفاف الذي أبرز مفاتن جسدها بوضوح.

و وظهرت مايا بإطلالة جريئة، مرتدية فستان “سيلفر” لامع، له فتحة واسعة من جهة الصدر، كما جاء شفافًا، وبدون “بطانة” فكشف عن جسدها، واعتمدت الفنانة على تسريحة شعر “ويفي” مع مكياج “سموكي” مع الأقراط الألماسية.

وكانت إحدى المتابعات قد تركت تعليقًا على صورة فستان مايا دياب وقالت: ” شن هذا الفستان استغفر الله اقعدي عريانه احسن من الي لابسته”، وكتب لها متابع آخر: ” كنتي اطلعي بلا شي مصرا تفرجي للعالم”.

كما نشرت أيضا، مقطع فيديو، ترتدي فيه فستانا مثيرا باللون الأسود، خلال رحلة لها بجزر الباهاما.

وظهرت دياب خلال خروجها من غرفة الفندق بأحد الممرات، وهي ترتدى الثوب الأسود المثير معلقة عليه: “إطلالة ساحرة في جزر الباهاما”.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب هو كليب أغنية “خسرنا بعض” بالتعاون مع زياد برجي، وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.

مايا دياب (من مواليد 12 نوفمبر 1980) هي مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

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درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012 .

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.