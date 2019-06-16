كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 03:56 مساءً - احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلاد والدتها، حيث شاركت جمهورها بأول صورة لها.
رضوى الشربيني أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على انستغرام، بتهنئة خاصة لوالدتها، بقولها: “كل سنة وأنتي معايا ظهري سندى.. شيلاني وشايلة همي”.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد صورتها مع ابنتيها.. رضوى الشربيني تنشر أول صورة لوالدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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