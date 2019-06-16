بعد صورتها مع ابنتيها.. رضوى الشربيني تنشر أول صورة لوالدتها

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 03:56 مساءً - احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلاد والدتها، حيث شاركت جمهورها بأول صورة لها.

رضوى الشربيني أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على انستغرام، بتهنئة خاصة لوالدتها، بقولها: “كل سنة وأنتي معايا ظهري سندى.. شيلاني وشايلة همي”.