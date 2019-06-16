كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 03:56 مساءً - نشرت نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن الشهيرة ب ” ويزو ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام برفقة زوجها اثناء قيامهما بجولة وسط البحر على متن لانش .
ويظهر في الفيديو تعرضهم لموقف سئ في عرض البحر حيث انقلب اللانش بهما .
وتكتب ويزو مقطع من الأغنية الشعبية ” عايم في بحر الغدر ” معلقة على الفيديو : ” عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان ، أحلى قلبة دي ولا إيه ” .
وشهد الفيديو تفاعلا كبيرا وعدد من التعليقات خاصة من زملاء ويزو في مسرح مصر .. فعلق ” أوس أوس ” قائلا : ” أقسم بالله إنتو لو في البيت مش هتبقوا قاعدين بالثقة دي ” .
وعلق ” محمد أنور ” : ” أقسم بالله أكتر حاجة ضحكتني في آخر عشر سنين ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة مسرح مصر ” ويزو ” وزوجها في موقف سئ في عرض البحر !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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