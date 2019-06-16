لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة بالمايوه

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 03:56 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على شاطئ البحر ظهرت في احدها بالمايوه.

وسألت لاميتا فرنجية متابعيها عن المكان المفضل لهم في فصل الصيف، وطلبت منهم أن يخبروها بأفكار رحلاتهم الصيفية، ليتفاعل معها عدد كبير من المتابعين.