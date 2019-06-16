كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 03:56 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على شاطئ البحر ظهرت في احدها بالمايوه.
وسألت لاميتا فرنجية متابعيها عن المكان المفضل لهم في فصل الصيف، وطلبت منهم أن يخبروها بأفكار رحلاتهم الصيفية، ليتفاعل معها عدد كبير من المتابعين.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة بالمايوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.