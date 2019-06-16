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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتعمد نجمة مواقع التواصل الاجتماعي وداد سيري إثارة الجدل حولها باستمرار، حيث نشرت يوم أمس فيديو عبر تطبيق سناب شات، تسخر فيه من شكل بعض الأشخاص الذين وصفتهم بـ "القبيحين" خصوصًا أولئك الذين يردّون على سخريتها بـ "خلقة ربي".
وردّت سيري على هؤلاء بأن شكلهم نتيجة جينات ورثوها من عائلاتهم وإلى البيئة التي ولدوا وكبروا بها وليس "الخلقة" على حد قولها، وأثار هذا الفيديو موجة من الجدل والغضب من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا رد سيري غير أخلاقي وفيه تعدٍ على مخلوقات الله، بالإضافة إلى أن السخرية من شكل الآخرين تعتبر شكلًا من أشكال التنمر.
فيما قامت مجموعة أخرى من رواد هذه المواقع بنشر صور قديمة لوداد سيري تعود لأيام مشاركتها في برنامج المواهب "أراب غوت تالنت" الذي كان سبب شهرتها، وظهرت فيه بشكل مختلف تمامًا عن شكلها الحالي، مستخدمين طريقتها ساخرين من جيناتها، وأضافوا أنه لولا المال وعمليات التجميل لما تغير شكلها للأجمل.
يُشار إلى أن وداد سيري هي مغربية تقيم في السعودية، بدأت مشوارها في الشهرة من خلال مشاركتها في برنامج "أراب غوت تالنت" الذي قدمت فيه رقصة هندية، وتغزلت وقتها بالفنان السعودي ناصر القصبي أحد أعضاء لجنة تحكيم البرنامج وقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سخرية وداد سيري من أشكال بعض الأشخاص.. الجمهور ينشر صورها القديمة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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