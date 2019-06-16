أنجيلا بشارة.. طليقة وائل كفوري تستعرض جمالها بإطلالة مثيرة

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 02:57 مساءً - يبدو ان أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، قد قرّرت كسر الحصار الذي كان يفرضه عليها إذْ قامت مؤخرًا، بنشر صور جديدة لها، تكشف فيها عن جمالها، وشكلها بأسلوب صريح.

واعتبر البعض، أنّ الهدف الحقيقيّ لنشر أنجيلا بشارة صورها، هو إغاظة طليقها الفنّان وائل كفوري، خاصّة أنّها في أحد الصّور ظهرت تتوسّط ابنتيها، كما أنّه وسبق لها الرّدّ على الإعلاميّة اللّبنانيّة، ريما نجيم، بعد إعلانها خبر الطّلاق بـ “فكرتك أذكى من هيك”.

وكان وائل كفوري يفرض حالة من السّرّيّة على حياته الشّخصيّة، وخصوصًا الزّوجيّة، فطوال فترة زواجه من أنجيلا بشارة. لم يشارك كفوري أيّ صورة تجمعهما، أو تحدّث عنها في أيّ لقاء تلفزيونيّ.

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على العكس، دائمًا ما كان يحاول الفنّان اللّبنانيّ التّهرّب من أيّ سؤال يؤكّد زواجه أو انفصاله، وعند ظهوره قبل فترة في برنامج تخاريف، الذي تقدّمه الإعلاميّة، وفاء الكيلاني، لم تستطع الأخيرة أخذ أيّ تصريح يؤكّد فيه انفصاله، بالرّغم من إصراره، أنّ الزّواج مشروع فاشل.