تعرف على أول أغنية لبنانية تتخطى ال 200 مليون مشاهدة على ” يوتيوب “

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 02:57 مساءً - احتفل الفنان اللبناني زياد برجي بالرقم القياسي الذي حققته أغنية ” شو حلو ” بوصولها ل 200 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” .

لتصبح بهذا الرقم أول أغنية لبنانية تصل إلى هذا الرقم من عدد المشاهدات .

وقام ” برجي ” بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” وهو يغني أغنية شو حلو لايف في إحدى الحفلات .

وكتب زياد برجي معلقا على الفيديو : ” شكرا لكم جميعا على الحب والدعم والإخلاص كل ما أتمناه هو تلبية توقعاتكم دائما .. ملايين القبلات والعناق لكم جميعا ” .

ويعيش زياد برجي نجاحا آخر بعد أن حققت أغنيته ” خسرنا بعض ” التي طرحها مؤخرا وجمعته مع الفنانة اللبنانية مايا دياب أكثر من 2 مليون مشاهدة في إسبوعين .