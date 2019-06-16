تعرف على أول أغنية لبنانية تتخطى ال 200 مليون مشاهدة على ” يوتيوب “

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 02:57 مساءً - احتفل الفنان اللبناني زياد برجي بالرقم القياسي الذي حققته أغنية ” شو حلو ” بوصولها ل 200 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” .
لتصبح بهذا الرقم أول أغنية لبنانية تصل إلى هذا الرقم من عدد المشاهدات .
وقام ” برجي ” بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” وهو يغني أغنية شو حلو لايف في إحدى الحفلات .
وكتب زياد برجي معلقا على الفيديو : ” شكرا لكم جميعا على الحب والدعم والإخلاص كل ما أتمناه هو تلبية توقعاتكم دائما .. ملايين القبلات والعناق لكم جميعا ” .
ويعيش زياد برجي نجاحا آخر بعد أن حققت أغنيته ” خسرنا بعض ” التي طرحها مؤخرا وجمعته مع الفنانة اللبنانية مايا دياب أكثر من 2 مليون مشاهدة في إسبوعين .
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