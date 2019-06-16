في الكويت .. فتيات يتحرشن برجل أمام زوجته

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 02:57 مساءً - نشرت صحيفة ” القبس ” الكويتية تفاصيل الواقعة الغير مألوفة داخل المجتمع الخليجي والتي حدثت بمنطقة السالمية بالكويت .

حيث أقدمت مجموعة من الفتيات على التحرش برجل أمام زوجته في مقهي بمنطقة السالمية وانتهى بهم الأمر في مخفر الشرطة .

تقول الصحيفة أن الفتيات تحرشن بالزوج بصوت عال مما أثار غضب وغيرة زوجته والتي ردت بمهاجمة إحدى الفتيات بعد تلفظها بألفاظ غير لائقة ليتطور الأمر إلى نشوب مشاجرة داخل المقهى .. حيث بادرت الفتيات بضرب الزوجة وسط محاولات من الزوج لتخليص زوجته من بين أيديهن .

حتى وصل رجال الأمن بعد إبلاغهم بالواقعة وتمت إحالة جميع المشاركات في المشاجرة إلى مخفر السالمية .

ومن جانب آخر طالب صاحب المقهى من المتشاجرات دفع تعويض مادي عن الخسائر التي لحقت بالمقهى بسبب المشاجرة وطلب إثبات حالة .