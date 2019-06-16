عمرو مصطفى يحتفل ب 20 سنة تلحين ويعلن اعتزاله

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 02:57 مساءً - نشر الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفى صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يحتفل فيها بمرور 20 عاما على مسيرته كملحن بدأها بتلحين أغنية خليك فاكرني للمطرب عمرو دياب .
وكتب معلقا : ” 1999/2019 .. 20 سنة تلحين .. النهاردة هكون تميت 20 سنة كملحن ذكرى أول أغنية : خليك فاكرني ” .
وأضاف : ” البداية كانت خليك فاكرني والنهاية كانت ” طبعا قادرين نعملها ” وبداية مستقبل جديد في الغناء فقط ، الألبوم السنة دي إن شاء الله ” .
معلنا اعتزاله التلحين وتركيزه واهتمامه باستكمال مشواره الغنائي الذي يعتبر قصيرا إلى حد ما فرصيده من الألبومات ثلاثة فقط آخرهم كان ميني ألبوم بعنوان ” الكبير كبير ” يضم 3 أغنيات عام 2009 .facebook
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