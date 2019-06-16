متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبر ريم أبو سمرة من سيدات الأعمال المعاصرات، اللواتي استطعن أن يوازنّ بين وجودهنّ الاجتماعي وعملهن الأساسي في تربية الأطفال وإدارة الأعمال، فهي وبالإضافة إلى إدارتها لصالون" لالوج" بفروعه الأربعة، هي الشريكة المالِكة لمجموعة محلات فاخرة لألبسة الأطفال وصاحبة نادي صحي للرشاقة واللياقة البدنية، عدى عن كونها من المؤثرين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
كاميرا فوشيا حاورت ريم أبو سمرة للوقوف على أسرار نجاحها وتسليط الضوء على تجربتها النسائية في إدارة الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم أبو سمرة: الإدارة النسائية تفوق إدارة الرجال.. والجمال ليس مفتاحاً للنجاح! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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