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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اقتبست ابنة كورتيني كوكس "كوكو أركيت" البالغة من العمر 15 عامًا، إطلالة من إطلالات السجادة الحمراء لوالدتها، وقد نشرت النجمة الشهيرة كوكس صورة لابنتها وهي ترتدي فستانًا ارتدته لأول مرة على السجادة الحمراء، منذ أكثر من 20 عامًا.
وشاركت كوكس صورتها إلى جانب ابنتها وهما ترتديان الفستان نفسه، قائلة إنه كان استثمارًا جيدًا بعد كل تلك السنوات الماضية.
ويتميز الفستان الأرجواني بطبقة شفاف مطرزة وحواف مخملية، وقد ارتدته لأول مرة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم زوجها ديفيد أركيت Snake Eyes في عام 1998، والذي كان خلال فترة ذروة المسلسل الشهير فريندز.
ويبدو أن كوكس قد احتفظت بأجمل القطع التي ارتدتها على السجادة الحمراء منذ التسعينيات، لتمنحها لابنتها، خصوصًا مع عودة نمط الفينتاج وإحياء العديد من المؤثرات لأشهر القطع الأيقونية.
كانت هذه تفاصيل خبر كورتني كوكس تُقرض فُستان فينتاج لابنتها كوكو ارتدته قبل 20 عامًا.. شاهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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