باسل خياط ضيف باسم ياخور بـ"حلقة باهتة".. والأول يكشف موهبته في الغناء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حل الفنان السوري باسل خياط ضيفًا على برنامج أكلناها الذي يقدمه مواطنه باسم ياخور.

وكشفت الحلقة عن مدى قوة الصداقة التي تجمع النجمين، خاصة أن ياخور أكد في أكثر من تصريح سابق له على صداقتهما. ولم تحمل الحلقة أي إجابات مثيرة للجدل أو مُهاجمة بالرغم من فكرة البرنامج القائمة على الأسئلة المُحرجة، وأكد خياط من خلال أجوبته على عدد من الأسئلة أنه لا يحق لأي فنان وصف زميله بالأسوأ أو الأفضل، وهذا ما جعل الحلقة "خفيفة ولطيفة" وتمر مرور الكرام دون أي مشاكل أو جدل للضيف والمُضيف.

وخلال الحلقة كشف خياط عن موهبة جديدة غير التمثيل وهي الغناء، حيث غنى "ما وعدتك بنجوم الليل"، كما قدم في نهاية الحلقة أغنية مسلسل طريقي والذي شارك فيه إلى جانب الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

وأثار جاكيت الجلد الذي ظهر فيه خياط ردود فعل واسعة وذلك لأن مواطنه الفنان ناصيف زيتون سبق وظهر فيه بأحد الحوارات التلفزيوينة، مما دفع الجمهور لنشر عدد من التعليقات الفكاهية حول استعارة خياط "الجاكيت" من ناصيف، وطلبهم منه إعادته له بعد الحلقة. يُشار إلى أن الفنان السوري باسل خياط كان قد شارك في الموسم الماضي من خلال مسلسل "الكاتب" إلى جانب اللبنانية دانييلا رحمة.