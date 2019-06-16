صباح العربية | موجة غضب أردنية من مسلسل الجن

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جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد بث أول مسلسل عربي من انتاج شركة نتفلكس "مسلسل الجن"، أثار العمل جدلا واسعا في الأردن وموجه من الانتقادات.. كما تباينت الآراء عبر منصات التواصل الاجتماعي

مسلسل الجن خيالي يحكي قصة طلاب أردنين يخوضون مغامرة مع الجن في البتراء..وجاء الجدل حول مشاهد جرئية يرى الجمهور أنها لا تناسب الاداب والاخلاق العامه للمجتمع الاردني ..مما جعل نتفلكيس الشرق الأوسط أن تغرد وترد على موجة التنمر التي استهدفت طاقم العمل وبانها لن تتهاون مع الامر..



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