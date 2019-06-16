لقطة مُلفتة بين دوقي ساسكس خلال احتفال Trooping the Colour

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""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن الإعلام بات يركز على أدق تفاصيل اللقطات بين الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وكان آخرها اللقطة التي تم تداولها على نطاقٍ واسع في مواقع التواصل الاجتماعي من الاحتفال الرسمي لعيد الملكة إليزابيث الـ93 Trooping the Colour.

حيث ظهر ادوق ساسكس وهو يطلب من زوجته الاستدارة والنظر إلى الأمام بحسب شرح خبير الشفاه جاكوي بريس الذي قال أن الأمير هاري قال لميغان "استديري.. انظري" تقيداً بالعادات الملكية البريطانية التي تقضي بالنظر إلى الناس أثناء عزف النشيد الوطني. فيما علقت بعض وسائل الإعلام أنها حبست دموعها تأثراً من نبرة هاري الحادة.





ولقد بدت "ماركل" مشرقة في إطلالتها الملكية الأولى منذ ولادة الطفل أرشي. حيث برز في إصبع الزواج في يدها خاتم جديد لفت الأنظار وعدسات الكاميرات خلال العرض الذي ركز فيه البعض على حركة جسدها وكيت ميدلتون دوقة كامبريدج التي أظهرت تباعداً بينهما بحسب المتابعين والخبراء.