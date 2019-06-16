بالصور والفيديوهات| تكريم نادية الجندي بلبنان.. وزينة ولقاء سويدان تعلقان على إطلالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حالة من السعادة تعيشها "نجمة الجماهير" الفنانة نادية الجندي، عقب تكريمها من مهرجان الزمن الجميل في لبنان، مساء أمس السبت 15 يونيو.

وقامت نادية بمشاركة جمهورها بصور وفيديوهات أثناء استعدادها للاحتفالية، واستلامها التكريم بصحبة المنتج محمد مختار، الذي قام المهرجان أيضًا بتكريمه.

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وكتبت نادية في تعليقها على الفيديوهات والصور: "سعيدة جدًا بالتكريم وسط بلدي التاني لبنان اللي بحبها، شكرًا لبنان على التكريم"، مضيفة "تكريمنا أنا ومحمد مختار من لبنان، في مهرجان الزمن الجميل، المنتج اللي قدم أهم أعمال في تاريخ السينما المصرية، ألف مبروك له ولكل المكرمين في المهرجان"، و"شكرًا لبنان على المهرجان والتكريم والمحبة".

كما وجهت الشكر لمصمم الأزياء هاني البحيري، مشيرة إلى ارتدائها فستانًا من تصميمه.

وأثنى الجمهور على فستانها ومكياجها، كما حرصت الفنانة زينة على التعليق على إطلالة نادية الجندي، وكتبت "قمر حبيبتي قمر يا نونة ما شاء الله تجنني يا بختهم اللبنانيين انك عندهم"، وكتبت الفنانة لقاء سويدان "قمر".