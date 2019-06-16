مطرب راب مصري: موسيقى الراب لا تأخذ حقها في المنطقة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

أكد مطرب الراب المصري فهد حسن أن موسيقى الراب لا تأخذ حقها في المنطقة العربية لأن جمهورها محدود، وتميل إلى الغرب أكثر من الشرق .

وقال فهد حسن، إن موسيقى الراب أكثر شيوعا في السعودية ومصر والجزائر والمغرب، ويوجد في هذه الدول مطربون معرفون بغناء موسيقى الراب، مشيرا إلى أن هناك فئة معينة في مصر تهتم بهذا النوع من الموسيقى، ويحقق انتشارا في فئة الشباب بين 14 إلى 25 عاما .

وأشار إلى أن موسيقى الراب عبارة عن رسالة يقدمها بعض الشباب بطريقة تخيلية، لافتا إلى أن غنائه يعتمد على نفس آلات الموسيقى الكلاسيكية ولكن بوتيرة أسرع من الغناء العادي .

وأوضح فهد أن الشائع في مصر ليس فرق مشهورة بعينها ولكن تقدم موسيقى الراب بشكل فردي ، لافتا إلى أنه لا توجد في مصر أي جهة تدعم موسيقى الراب سواء حكومية أو خاصة والسبب في ذلك لأن من يسمعه فئة معينة ، على العكس في الغرب حيث تحظى موسيقى الراب باهتمام أكثر من الشرق .

Advertisements

وأضاف أن بدايته مع غناء الراب كانت من خلال فيلم "البر التاني" عام 2015، وقدم أغنية الفيلم التي حققت نجاحًا كبيرًا، وعندما لم يجد أن الراب يحظى باهتمام الكثيرين اتجه إلى التمثيل .

ولفت إلى أنه بدأ مؤخرا تصوير الفيلم الروائي القصير "الرحلة" الذي يتناول معظم المشاكل التي يواجهها الشباب، مشيرا إلى أن رسالة الفيلم تتلخص في أن حل المشاكل يكمن في علاقة الإنسان بالله .

أوضح أنه يجسد بطل الفيلم ويلعب شخصية شاب بسيط من أسرة فقيرة يواجه مشاكل الحياة ،لافتا إلى انتهاء تصوير الفيلم نهاية الشهر الجاري.

وردًا على سؤال بشأن أخر أعماله الغنائية قال فهد حسن إن تركيزه ينصب حاليا على تصوير الفيلم وليس لديه أعمالًا غنائية جديدة في الوقت الراهن.