عمرو مصطفى يحتفل بـ20 سنة تلحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفل المطرب والملحن عمرو مصطفى بمسيرته الفنية كملحن لمدة 20 عامًا، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر عمرو صورة جديدة له، معلقًا: "1999 / 2019 ، 20 سنة تلحين.. النهاردة هكون تميت ٢٠ سنة كملحن.. ذكرى أول أغنية خليك فاكرني".

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وتابع: "البداية كانت خليك فاكرني والنهاية كانت طبعا قادرين نعملها وبداية مستقبل جديد في الغناء فقط، الألبوم السنادي إن شاء الله".

يُذكر أن عمرو مصطفى يحضر لأغنية جديدة من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ ومن المقرر أن يغنيها الفنان محمد حماقي.