صور وفيديو...كارينا كابور وسيف علي خان يستجمان في لندن

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 يونيو 2019 01:42 مساءً - سافرت نجمة بوليوود كارينا كابورKarina Kapoor برفقة زوجها سيف علي خان Saif Ali Khan وابنهما تيمور Taimur إلى لندن من أجل استكمال إجازة الصيف، بعد ان أمضوا جزءًا منها في Tuscany، لينتقلوا الى الجولة الأوروبية، كما أسمتها كارينا.
وشارك Poonam Damania مدير أعمال كارينا جمهورها لحظات الإجازة بنشر بعض الصور عبر انستقرام، كما أنه انتشر فيديو عبر السوشيال ميديا لكارينا وزوجها وابنهما وهم يجولون في شوارع لندن، حيث التقطه لهم أحد المعجبين ونشره على انستقرام.
ولاحقاً، انضمت النجمة كاريشما كابور Karisma Kapoor شقيقة كارينا إليهم في لندن برفقة ولديها Kiaan Raj Kapoor و Samaira Kapoor، حيث نشرت بعض الصور على حسابها الخاص عبر تويتر، ويظهر في إحدى الصور الطفل تيمور يمسك بيد ولدها Kiaan ويمشيان سوياً في شوارع لندن، وعلقت كاريشما على الصور بالقول: "كل الحب".
مهنياً، كارينا ستظهر قريباً في برنامج الهواة " Dance India Dance" كعضو في لجنة التحكيم، وكانت القناة العارضة للبرنامج نشرت مقطعا دعائيا لكارينا في كواليس التدريب وهي ترقص برفقة Bosco Martis والنجم Raftaar.
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The Royal family today in London...💖💖 . Video by @wearistheblog .. thank you a lot for sharing this video..😘❤ . @poonamdamania @nainas89 . Translation in Arabic: . تم من قبل أحد المعجبين اليوم تصوير فيديو للعائله الملكيه أثناء خروجهم فى لندن..💕💖 . #kareenakapoor #كارينا_كابور
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كما أن كارينا ستقوم قريباً بتصوير فيلمها الجديد " Angrezi Medium" حيث يشاركها البطولة النجم عرفان خان Irrfan Khan والنجمة Radhika Madan.
أما كاريشما، فبعد أن تعود من الإجازة في لندن، سوف تستكمل تصوير عملها القادم Mentalhood.
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